Разгадка тайны древней гробницы в Греции разочаровала искателей наследия Македонского

JAS: останки в гробнице Персефоны не имеют отношения к семье Александра Великого

Международная команда ученых опровергла давнюю гипотезу о том, что в знаменитой гробнице Персефоны в Вергине (Греция) захоронен Филипп II Македонский, отец Александра Великого. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Гробница Персефоны получила свое имя получила название из-за сохранившейся фрески на стенах, изображающей мифологический сюжет — похищение богини Персефоны богом Аидом.

Применив радиоуглеродное датирование и изотопный анализ, специалисты установили, что останки в гробнице принадлежали человеку 25–35 лет, тогда как родитель выдающегося правителя ушел из жизни в 46 лет.

Женские кости также не соответствовали супруге Филиппа Клеопатре. Кроме того, в усыпальнице нашли останки шести младенцев, захороненных на несколько веков позже взрослых.

«Это исключает версию о семейном захоронении Филиппа II», — отметили авторы.

Хотя личности усопших остаются загадкой, ученые предполагают, что это могли быть высокопоставленные персоны Македонского царства. Гробница, обнаруженная в 1977 году, входит в комплекс царских захоронений династии Аргеадов, но теперь ее историческую значимость предстоит пересмотреть.

Открытие ставит под сомнение прежние интерпретации артефактов из Вергины и требует переоценки других находок, связанных с эпохой Александра Македонского. Исследование также демонстрирует, как современные технологии помогают исправлять исторические ошибки.

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