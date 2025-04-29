Астрономические сокровища: раскрыт новый источник золота и платины во Вселенной

Американские астрономы из Института Флэтайрон в Нью-Йорке выяснили, что редкие вспышки магнетаров — сверхнамагниченных нейтронных звед — могут быть ключевым источником тяжелых элементов, включая золото и платину. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

В декабре 2004 года космический телескоп зафиксировал мощную вспышку магнетара, которая за несколько секунд высвободила больше энергии, чем Солнце за миллион лет. Однако слабый сигнал, достигший пика через 10 минут, оставался загадкой два десятилетия.

В новом исследовании ученые доказали, что этот сигнал сопровождал образование тяжелых элементов в процессе распада радиоактивных ядер.

Расчеты показали, что вспышка 2004 года произвела тяжелых элементов массой в треть Земли, включая золото и платину. Это объясняет, почему молодые галактики содержат больше тяжелых элементов, чем могло бы возникнуть лишь от слияний нейтронных звезд.

Тяжелые элементы, такие как золото, уран и платина, образуются в r-процессе — ядерных реакциях, требующих экстремальных условий. Ранее их связывали только со столкновениями нейтронных звезд, но теперь магнетары стали еще одним подтвержденным источником.

Ученые надеются зафиксировать новые вспышки с помощью телескопов следующего поколения, таких как NASA Compton Spectrometer and Imager. Для подтверждения r-процесса необходимо уловить ультрафиолетовое свечение в первые 10–15 минут после вспышки.

Ранее астрономы нашли в космосе «звездные фабрики» по производству серебра и золота.