Назван способ укрепить здоровье мозга в любом возрасте

Ученые из Университета Торонто установили, что ежедневное выполнение хотя бы одного нового действия может значительно улучшить память, настроение и самочувствие, особенно у пожилых людей, подверженных риску снижения когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature: Scientific Reports.

Для исследования были отобраны 18 здоровых людей в возрасте 71 года. Эксперимент с их участием проводился в течение восьми недель во время летнего карантина 2020 года. Используя специализированное приложение для смартфонов, испытуемые записывали и воспроизводили события, которые хотели запомнить, а также сообщали о своих эмоциях и ощущениях от времени, проведенного в одиночестве.

Ученые обнаружили, что когда участники занимались чем-то новым, их память улучшалась. Также новые впечатления были связаны с большим количеством положительных эмоций и ощущением «ускорения времени». Важно, что для достижения такого эффекта не нужно было предпринимать экстравагантных шагов — простые изменения, такие как новый маршрут на прогулке, также оказывали положительное влияние.

Исследователи подчеркивают, что разнообразие ежедневных переживаний активирует области мозга, отвечающие за память и позитивные эмоции. У людей с более прочными связями между гиппокампом и полосатым телом эта связь была особенно выраженной, что подтверждает влияние новизны на психоэмоциональное состояние и когнитивные функции.

Ранее были названы нарушения обмена веществ, грозящие деменцией.