Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван способ укрепить здоровье мозга в любом возрасте

Scientific Reports: один новый опыт в день укрепляет здоровье мозга
close
Freepik

Ученые из Университета Торонто установили, что ежедневное выполнение хотя бы одного нового действия может значительно улучшить память, настроение и самочувствие, особенно у пожилых людей, подверженных риску снижения когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature: Scientific Reports.

Для исследования были отобраны 18 здоровых людей в возрасте 71 года. Эксперимент с их участием проводился в течение восьми недель во время летнего карантина 2020 года. Используя специализированное приложение для смартфонов, испытуемые записывали и воспроизводили события, которые хотели запомнить, а также сообщали о своих эмоциях и ощущениях от времени, проведенного в одиночестве.

Ученые обнаружили, что когда участники занимались чем-то новым, их память улучшалась. Также новые впечатления были связаны с большим количеством положительных эмоций и ощущением «ускорения времени». Важно, что для достижения такого эффекта не нужно было предпринимать экстравагантных шагов — простые изменения, такие как новый маршрут на прогулке, также оказывали положительное влияние.

Исследователи подчеркивают, что разнообразие ежедневных переживаний активирует области мозга, отвечающие за память и позитивные эмоции. У людей с более прочными связями между гиппокампом и полосатым телом эта связь была особенно выраженной, что подтверждает влияние новизны на психоэмоциональное состояние и когнитивные функции.

Ранее были названы нарушения обмена веществ, грозящие деменцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами