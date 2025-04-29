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В организме человека нашли новый «провокатор» рака

PLOS: белки теплового шока HSF2 могут быть провокаторами рака
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Depositphotos

Белки теплового шока HSF2, которые помогают клеткам справляться с воздействием высоких температур и другими стрессовыми факторами, могут играть роль провокаторов рака. К такому выводу пришли исследователи из Академии Або (Финляндия). Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

В ходе экспериментов на клеточных линиях и лабораторных мышах ученые обнаружили, что HSF2 способен запускать реактивацию вирусов герпеса из латентного состояния. Речь идет о герпесвирусе саркомы Капоши (KSHV) и вирусе Эпштейна — Барр (EBV), оба из которых связаны с развитием различных форм рака.

Эти вирусы могут «спать» в организме человека всю жизнь, не вызывая симптомов. Однако в определенных условиях они переходят в активную фазу, что способствует их распространению и повышает риск онкологических заболеваний. До сих пор оставалось неизвестным, какие именно клеточные механизмы запускают этот переход.

Исследование показало, что HSF2 играет в этом процессе важную роль. Он связывается с вирусными генами и помогает сделать их хроматиновую структуру («упаковку» ДНК внутри клетки) более «открытой» для активации. Повышение уровня HSF2 усиливает активность вируса, тогда как его снижение — напротив, тормозит экспрессию вирусных генов.

«Ранее HSF2 никогда не связывался с жизненным циклом вирусов, и это открытие может существенно изменить наше понимание молекулярных механизмов, лежащих в основе вирус-ассоциированных раковых заболеваний», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые совершили прорыв в создании защиты от смертоносных филовирусов.

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