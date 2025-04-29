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Ученые раскрыли точные сроки второго древнейшего глобального оледенения Земли

PNAS: Земля пережила два полных оледенения с интервалом в 30 млн лет
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Wikimedia Commons

Американские геологи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Айдахо в Бойсе установили, что глобальное оледенение Земли — Мариноанское – началось 639 млн лет назад и продолжалось около 4 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Используя современные методы изотопного анализа и 3D-моделирование ледниковых отложений в Намибии, ученые установили, что Мариноанское оледенение стало вторым по счету в череде катастрофических похолоданий неопротерозойской эры. Ему предшествовало еще более продолжительное Стертское оледенение, длившееся почти 60 млн лет.

«Наши данные показывают, что Земля пережила как минимум два полных оледенения с интервалом в 30 миллионов лет. При этом Мариноанский ледниковый период оказался более динамичным, чем считалось ранее», — отметила ведущий автор исследования, доктор Эмма Гринвуд.

Особый интерес ученых вызывает связь между окончанием оледенения и всплеском биологического разнообразия. По мнению исследователей, именно резкое потепление после 15 млн лет холода создало условия для появления первых сложных многоклеточных организмов — предшественников всей современной жизни.

Полученные данные важны для понимания механизмов глобальных климатических изменений и могут помочь в прогнозировании современных экологических процессов.

Ранее ученые нашли свидетельства полного обледенения Земли в далеком прошлом.

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