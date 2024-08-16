Ученые нашли свидетельства полного обледенения Земли в далеком прошлом

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили самые полные в мире свидетельства периода полного обледенения Земли более полумиллиарда лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Geological Society (JSG).

Выводы команды основаны на анализе скальных пород в Ирландии и Шотландии. Обнажения этих каменных формаций сохранили следы перехода от ранней тропической среды к ледниковому периоду, известному как Стертовское оледенение.

Стертовское оледенение длилось около 60 млн лет и было одним из двух крупных заморозков, произошедших в криогенный период (между 635 и 720 млн лет назад). В течение миллиардов лет до этого периода земная жизнь состояла только из одноклеточных организмов и водорослей.

После этого периода быстро возникла сложная с геологической точки зрения жизнь, и большинство современных животных в фундаментальных чертах схожи с типами форм жизни, которые появились более 500 млн лет назад.

В новом исследовании научная группа собрала образцы песчаника из формации Порт-Аскаиг толщиной 1,1 км, а также из более старой формации Гарб-Эйлеах толщиной 70 метров, расположенной под ней.

Ученые проанализировали крошечные, чрезвычайно прочные минералы в породе, называемые цирконами. Их можно точно датировать, поскольку они содержат радиоактивный элемент уран, который преобразуется в свинец с постоянной скоростью. Цирконы вместе с другими геохимическими доказательствами указывают на то, что породы были отложены между 662 и 720 миллионами лет назад.

Исследователи заявили, что новые возрастные ограничения для пород могут предоставить необходимые доказательства для того, чтобы объявить это место маркером начала криогенного периода.

Ранее ученые назвали причину полного обледенения Земли 700 млн лет назад.