Врач рассказала, почему нельзя постоянно носить гель-лак на ногтях

Рекомендовано делать перерывы в использовании гель-лака для ногтей раз в несколько месяцев. Это необходимо для того, чтобы восстановить ногтевую пластину после длительного периода ношения покрытия гель-лаком и проверить состояние ногтей, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко.

«Если Вы стали замечать частые сколы и отслаивания в процессе носки и после снятия покрытия, истончение ногтевой пластины, формирование утолщение в зоне ложа ногтевой пластины, изменение цвета или деформацию поверхности ногтя – обязательно обратитесь к врачу дерматологу для оценки состояние ногтей.

Для поддержания здоровья ногтей и кутикулы необходимо на регулярной основе использовать увлажняющие средства, специализированные лечебные лаки и масла для кутикулы. Это поможет поддерживать здоровье ногтей», – объяснила врач.

По словам врача, наибольшую опасность представляют компоненты гель-лака, содержащие метилметакрилат.

«Если прочность гель-лака сильнее натурального ногтя, то в случае удара сила уйдет в натуральный ноготь. Также очень важна обработка: для лучшей сцепки ногтевой пластины с покрытием ее «взъерошивают», приподнимают чешуйки. А во время снятия покрытия также убирается тонкий поверхностный слой натурального ногтя, что ослабляет его. Метилметакрилат при длительном использовании может стать причиной аллергического контактного дерматита, а также привести к химическому ожогу в сочетании с использование УФ-ламп для сушки покрытия», – рассказала врач.

Кроме того, в результате ношения покрытия дольше определенного срока формируются так называемые «отслойки» – пустоты между натуральным ногтем и покрытием. Эти пустоты могут стать «домом» для таких инфекций, как грибковая и синегнойная палочка.

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