Ученые раскрыли тайны происхождения Солнечной системы

Ученые из Университета Центральной Флориды сделали важный шаг в понимании формирования Солнечной системы, исследуя далекие ледяные тела за орбитой Нептуна — транснептуновые объекты (ТНО). Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Используя возможности космического телескопа «Джеймс Уэбб», исследователи обнаружили следы метанола на поверхности ТНО, что позволило выделить две разные группы этих объектов. В одной группе метанол в основном сосредоточен под поверхностью, тогда как у более удаленной группы его следы оказались гораздо слабее. Эти различия помогают глубже понять химические процессы, происходившие в ранней Солнечной системе, и открывают новые вопросы о происхождении жизни.

«Метанол — простое органическое соединение, найденное на кометах и ТНО, — может быть древним ингредиентом, унаследованным от формирования нашей системы или даже из межзвёздного пространства», — рассказала профессор Ноэми Пинилья-Алонсо, одна из руководителей исследования.

Под воздействием космической радиации метанол трансформируется в новые соединения, сохраняя «химическую память» о миллиардах лет эволюции этих ледяных миров.

Ученые подчеркивают, что ТНО — это своего рода «машины времени», дающие возможность заглянуть в прошлое формирования планет. Особенно ценными оказались так называемые холодно-классические ТНО — объекты, которые практически не перемещались со времени своего образования.

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