Найдено новое «оружие» против опасной супербактерии

Международная команда ученых обнаружила перспективное соединение для борьбы с гонококком (Neisseria gonorrhoeae) — опасным возбудителем гонореи, который стремительно вырабатывает устойчивость к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Исследователи из Университета Констанца и Венского университета выявили новый класс веществ — алкильхинолоны, природные молекулы, используемые бактериями в борьбе друг с другом. Особый интерес вызвал синтетический вариант — 2-нонил-4-хинолон-N-оксид (NQNO).

Эксперименты показали, что NQNO нарушает цепь переноса электронов в клетках гонококка, вызывая тяжелый внутренний стресс и активируя программу самоуничтожения бактерии. При этом вещество оказалось безопасным для человеческих клеток и дружественной микрофлоры.

В экспериментах на животных новый метод терапии продемонстрировал высокую эффективность. Ученым также удалось улучшить свойства NQNO с помощью химической модификации.

Neisseria gonorrhoeae включена Всемирной организацией здравоохранения в список приоритетных патогенов из-за своей способности быстро приобретать устойчивость к лечению. Новое открытие может стать важным шагом в борьбе с этой инфекцией, особенно на фоне распространения трудноизлечимых штаммов.

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