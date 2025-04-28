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Кишечные бактерии оказались способны вызвать рак крови

Nature: кишечные бактрии могут стимулировать рост предраковых клеток
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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Детской больницы Цинциннати обнаружили, что побочные продукты жизнедеятельности кишечных бактерий могут стимулировать рост предлейкемических клеток и повышать риск развития рака крови в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы плазмы крови здоровых людей разных возрастов и пациентов с лейкемией. Они обнаружили, что с возрастом слизистая кишечника становится более проницаемой, а в кишечнике увеличивается количество грамотрицательных бактерий, вырабатывающих особый сахар АДФ-гептозу.

Дальнейшие эксперименты показали, что АДФ-гептоза играет роль сигнала, который стимулирует размножение спящих клеток крови, являющихся предшественниками лейкемии.

Лейкемия — это собирательное название для группы злокачественных процессов, при которых в костном мозге нарушается процесс кроветворения. В результате в кровь попадает большое количество незрелых лейкоцитов, которые не справляются со своей основной функцией — защитой организма от инфекций.

Причины развития лейкоза до конца не изучены, но известно, что им часто заболевают люди старше 65 лет. По словам ученых, именно повышенная проницаемость слизистой кишечника позволяет АДФ-гептозе проникать в кровоток и провоцировать развитие лейкоза у пожилых.

Также исследователи выяснили, что для запуска роста предлейкозных клеток необходим белок-рецептор ALPK1, который присутствует в мутантных кроветворных клетках. Они предположили, что блокировка этого рецептора может остановить развитие лейкемии даже в том случае, когда кишечный барьер ослаблен.

Ранее ученые выявили неожиданную причину детского рака.

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