Ученые нашли скрытую угрозу для древних артефактов

Китайские ученые из Пекинского химико-технологический университета обнаружили, что специальные защитные покрытия для сохранения древних металлических артефактов могут разрушать эти ценные объекты. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Central Science (ACS CS).

Прозрачные акриловые смолы широко применяются в реставрации для защиты металлических предметов от влаги, света и кислорода. Однако со временем эти материалы могут стареть и выделять карбоксильные группы, провоцирующие коррозию. Особенно уязвимы железосодержащие артефакты — оружие, инструменты и монеты.

Команда разработала новый метод флуоресцентной визуализации, позволяющей выявлять эти процессы без повреждения археологических находок. Эксперименты показали, что при искусственном старении (под воздействием тепла и УФ-излучения) уже через три часа на границе раздела появляются опасные соединения.

«Раньше мы не могли точно отследить, где начинается химическая реакция между металлом и покрытием. Теперь у нас есть инструмент, который позволяет это увидеть», — пояснили авторы исследования.

Технику проверили на древней железной монете эпохи Северной Сун (X–XII вв.). Оказалось, что старое покрытие усиливает ржавление, тогда как на новом металле такого эффекта нет.

Исследователи предлагают разрабатывать полимеры с антиоксидантами и стабилизаторами, которые предотвратят вредные реакции.

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