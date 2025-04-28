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Раскрыта странная связь между ростом ребенка и школьной успеваемостью

EHB: высокие дети учатся лучше низких на 19%
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Shutterstock

Американские ученые из Университета Делавэра и колледжа Святого Ансельма обнаружили неожиданную взаимосвязь между ростом детей и их успеваемостью в школе. Исследование, опубликованное в научном журнале Economics and Human Biology (EHB).

Команда проанализировала данные около 500 тыс. подростков и обнаружила, что 2,5% самых высоких учащихся опережают самых низких на 18–19% стандартного отклонения. Такая разница сравнима с эффектом дополнительных занятий и тренингов.

Связь роста с успехами оказалась особенно заметна при обучении английскому языку: дети, выделяющиеся ростом среди одноклассников, показывали лучшие результаты.

Попытки объяснить феномен лучшим здоровьем высоких детей не увенчались успехом. Учет таких факторов как ожирение и посещаемость лишь усилил выявленную корреляцию. Хотя условия раннего детства (питание, уход) действительно влияют на обе переменные, они не полностью объясняют обнаруженную связь.

Исследователи отметили, что выявленные различия хоть и статистически значимы, но относительно малы. Однако они могут накапливаться со временем, потенциально влияя на будущие образовательные и карьерные траектории.

Работа открывает новые вопросы о том, как физические характеристики детей влияют на их школьный опыт. Ученые планируют изучить, сохраняется ли эта закономерность в условиях дистанционного обучения, когда рост менее заметен.

Ранее исследователи раскрыли неожиданную причину плохой успеваемости мальчиков в школах.

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