Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну аномального подъема Южной Африки

JGRSE: южноафриканский регион поднимается на 6 мм в год из-за засух
close
Nic Bothma/Reuters

Немецкие ученые из Боннского университета обнаружили неожиданную причину подъема земной поверхности в Южной Африке. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Solid Earth (JGRSE).

Команда выяснила, что регион поднимается на 2–6 мм в год вследствие масштабной потери воды. Долгое время подъем южноафриканского субконтинента объясняли гипотетическим мантийным плюмом — восходящим потоком горячего вещества из глубин Земли. Однако анализ данных GPS-станций за 2012–2020 годы показал четкую корреляцию между подъемом суши и периодами засух.

Специалисты использовали три независимых метода: изменения гравитационного поля Земли, гидрологические модели высокого разрешения и показания спутниковой навигации. Все они подтвердили, что уменьшение массы воды в почве и водоносных слоях приводит к «вспучиванию» земной коры — подобно тому, как сжатый пенопласт расправляется после снятия нагрузки.

По словам авторов исследования, открытие позволит мониторить засухи с помощью дешевых GPS-датчиков вместо дорогих спутниковых систем, контролировать запасы грунтовых вод, критически важных для сельского хозяйства и питьевого снабжения, а также прогнозировать последствия климатических изменений.

Ранее ученые выяснили, какой процесс может ускорить дрейф материков на 25%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами