Недоношенность годами влияет на память и речь ребенка, выяснили ученые

JAMA: рожденные раньше срока дети сохраняют когнитивный дефицит до 10 лет

Шведские ученые из Каролинского института выявили стойкие нарушения памяти и речи у детей, рожденных до 34 недель беременности. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open (JAMA).

В эксперименте участвовали 5946 американских детей 9-10 лет. Специалисты оценивали их когнитивные способности с помощью серии тестов, включая проверку словарного запаса, рабочей и эпизодической памяти.

Результаты показали, что дети, рожденные на 32-33 неделе, отставали по всем показателям. Наибольшие трудности наблюдались в запоминании и воспроизведении информации. Этот дефицит оказался сопоставим с потерей нескольких месяцев обучения. Но после 34 недель различия между недоношенными и родившимся вовремя детьми исчезли.

Ученые связывают эти эффекты с прерыванием критических процессов развития мозга, которые активно идут в последнем триместре беременности. Хотя современная медицина позволяет выхаживать даже глубоко недоношенных детей, проблемы с обучением у них сохраняются долгие годы.

«Эти нарушения не объясняются ни социальным статусом, ни генетикой. Они требуют целенаправленной поддержки в школьном возрасте», — подчеркнули авторы исследования.

Специалисты рекомендуют внедрить систему раннего выявления когнитивных трудностей у недоношенных детей. Своевременная коррекция может улучшить их академические успехи и качество жизни в будущем. Особое внимание следует уделять развитию памяти и языковым навыкам.

Ранее ученые назвали критический срок, когда нельзя отнимать детей от груди.