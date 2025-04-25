Найден способ предсказать заболевание печени за 16 лет до появления симптомов

Международная группа ученых выявила пять белков в крови, которые позволяют с высокой точностью предсказать риск развития тяжелого заболевания печени — метаболически-ассоциированной жировой болезни печени (МАЖБ) — задолго до появления первых симптомов. Об этом исследователи сообщили на Digestive Disease Week (DDW).

МАЖБ — наиболее распространенная форма заболеваний печени в мире. Она стремительно распространяется и может вдвое повышать риск преждевременной смерти.

«Представьте, что мы можем предсказать риск МАЖБ за много лет до начала заболевания», — отметила доктор Шии Юй, врач-ординатор отделения гастроэнтерологии Гуандунской провинциальной народной больницы. — «Слишком часто люди узнают о болезни уже тогда, когда симптомы мешают жить. Наши результаты открывают новые возможности для ранней диагностики и профилактики».

Анализ крови более 50 тысяч участников из британского биобанка с последующим наблюдением на протяжении 16 лет позволил исследователям обнаружить пять белков — CDHR2, FUOM, KRT18, ACY1 и GGT1, — уровень которых сигнализировал о риске развития МАЖБ задолго до ее проявлений. Совокупный уровень этих белков позволял предсказать заболевание с точностью 83,8% за 5 лет до начала и с точностью 75,6% — за 16 лет. Если добавить к анализу клинические показатели, такие как индекс массы тела и уровень физической активности, точность возрастала до 90,4% и 82,2% соответственно.

Модель была проверена и на независимой китайской выборке, где дала аналогичные результаты. Это подтверждает ее устойчивость и применимость к разным популяциям.

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