Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная польза статинов

Blood Advances: статины могут значительно повысить выживаемость при раке крови
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что пациенты с хроническим лимфолейкозом или малой лимфоцитарной лимфомой, которые принимали статины — препараты для снижения холестерина — на момент начала противораковой терапии, имели на 61% меньший риск смерти от рака по сравнению с теми, кто статины не принимал. Работа опубликована в журнале Blood Advances.

«Это первое систематическое исследование связи между приемом статинов и выживаемостью у пациентов с раком крови, проходящих лечение современными таргетными препаратами, такими как ибрутиниб», — отметил ведущий автор работы Ахмад Абуэлва, доктор философии, доцент Университета Шарджи. — «Наши результаты демонстрируют прочную связь между приемом статинов и улучшением выживаемости в этой группе пациентов».

В исследовании были проанализированы данные 1467 пациентов, участвовавших в четырех международных клинических испытаниях с 2012 по 2019 год. Примерно треть из них (29%) принимали статины при начале терапии. Все пациенты получали лечение ибрутинибом — как в монорежиме, так и в комбинации с другими препаратами. У большинства (92%) был диагностирован хронический лимфолейкоз.

После пяти лет наблюдения исследователи обнаружили, что прием статинов связан с 61% снижением риска смерти от онкологического заболевания, 38% снижением риска смерти от любой причины и 26% снижением вероятности прогрессирования заболевания. При этом применение статинов не повышало риск тяжелых побочных эффектов.

Ранее стало известно, что ухудшает восстановление после операции по замене тазобедренного сустава.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами