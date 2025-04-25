Лекарство от поражения мозга у новорожденных оказалось неэффективным, выяснили ученые

Применение эритропоэтина — лекарства, которое ранее рассматривали как потенциально эффективное для защиты мозга новорожденных при тяжелой нехватке кислорода или кровоснабжения во время родов, — не снижает уровень смертности или инвалидности. К такому выводу пришла международная команда ученых. Об этом сообщает Pediatric Academic Societies (PAS).

Исследование показало, что высокие дозы эритропоэтина в сочетании со стандартной процедурой охлаждения тела младенца не уменьшают риск смерти, детского церебрального паралича, а также физических или когнитивных нарушений у детей, перенесших гипоксически-ишемическую энцефалопатию (ГИЭ).

ГИЭ — это тяжелое поражение головного мозга, возникающее вследствие нехватки кислорода и кровотока, как правило, во время родов или из-за нарушений в работе плаценты. Это одно из самых опасных осложнений перинатального периода.

Ученые наблюдали за 311 младенцами с диагнозом ГИЭ, рожденными после 35-й недели беременности в Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре. Результаты детей в возрасте двух лет сравнили в двух группах: одна получала только охлаждение тела, вторая — охлаждение в сочетании с эритропоэтином.

«Наши результаты подтверждают данные исследования HEAL 2022 года под руководством доктора Ивонн Ву, где также не было выявлено пользы от эритропоэтина при охлаждении», — рассказала профессор Хелен Лайли из Университета Квинсленда, одна из авторов исследования. — «Совместно с предыдущими данными это исследование ставит под сомнение оптимизм, вызванный ранними работами, особенно в контексте стран с ограниченным доступом к интенсивной терапии новорожденных».

По оценкам специалистов, в странах с развитой медициной на ГИЭ приходится от одного до пяти случаев на 1000 новорожденных. В регионах с недостаточным уровнем дородовой помощи частота значительно выше.

Ученые подчеркивают, что поиск эффективных методов профилактики, раннего выявления и лечения гипоксического поражения мозга у новорожденных остаётся крайне важным направлением неонатологии.

Ранее была названа опасность для ребенка при анемии матери во время беременности.