На побережье в Перу обнаружили необычное захоронение

Археологи на побережье Перу обнаружили останки женщины возрастом пяти тысяч лет, которая, возможно, принадлежала к высшим слоям общества древней цивилизации Караль. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это важное захоронение, поскольку в нем присутствуют элементы, которые соответствуют женщине высокого статуса», — рассказал агентству археолог Дэвид Паломино.

Эксперт указал на то, как было завернуто тело, а также на сохранность ее кожи, волос и ногтей. Тело женщины, которая умерла в возрасте около 20–35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Более того, гробница была окружена корзинами с подношениями, вазами, тыквами и клювом тукана.

Город Караль, расположенный примерно в 180 километрах от перуанской столицы Лимы, считается старейшим в Южной Америке. Он был заселен в то же время, что и древнеегипетская, китайская и шумерская цивилизации.

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