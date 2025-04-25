Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На побережье в Перу обнаружили необычное захоронение

Reuters: в Перу нашли древнюю могилу женщины из высшего общества

Археологи на побережье Перу обнаружили останки женщины возрастом пяти тысяч лет, которая, возможно, принадлежала к высшим слоям общества древней цивилизации Караль. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это важное захоронение, поскольку в нем присутствуют элементы, которые соответствуют женщине высокого статуса», — рассказал агентству археолог Дэвид Паломино.

Эксперт указал на то, как было завернуто тело, а также на сохранность ее кожи, волос и ногтей. Тело женщины, которая умерла в возрасте около 20–35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Более того, гробница была окружена корзинами с подношениями, вазами, тыквами и клювом тукана.

Город Караль, расположенный примерно в 180 километрах от перуанской столицы Лимы, считается старейшим в Южной Америке. Он был заселен в то же время, что и древнеегипетская, китайская и шумерская цивилизации.

До этого международная команда ученых провела масштабное исследование ДНК древних финикийцев и карфагенян. В ходе исследования были установлены удивительные факты о распространении их культуры. Оказалось, что знаменитая финикийская экспансия происходила не через массовые миграции, а через культурный обмен и ассимиляцию других племен.

Ранее в России нашли скрытый гигантский тоннель, который сравнили с адом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами