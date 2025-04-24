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Генетики раскрыли тайну древней средиземноморской цивилизации

Nature: финикийцы покорили Средиземноморье за счет ассимиляции других народов
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Международная команда ученых провела масштабное исследование ДНК древних финикийцев и карфагенян, обнаружив удивительные факты о распространении их культуры. Оказалось, что знаменитая финикийская экспансия происходила не через массовые миграции, а через культурный обмен и ассимиляцию других племен. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Финикийская культура возникла в городах-государствах бронзового века в Леванте. Она известна такими выдающимися инновациями, как первый алфавит (от которого произошли многие современные системы письма).

К началу первого тысячелетия до н. э. финикийские города создали обширную морскую сеть торговых постов вплоть до Иберии, распространяя свою культуру, религию и язык по всему центральному и западному Средиземноморью. К шестому веку до нашей эры Карфаген, финикийская прибрежная колония на территории современного Туниса, стал доминировать в этом регионе.

В новом исследовании команда проанализировала останки из 14 археологических памятников. Генетики выяснили, что финикийские поселения были генетически разнородны, причем основной фон в них составляли народы, родственные современным жителям Сицилии и Эгейских островов. Также была значительная доля североафриканского населения.

Исследование опровергает представление о финикийской колонизации как о переселении народов. Генетический вклад собственно финикийцев из Леванта оказался минимальным. Культура распространялась через торговлю, смешанные браки и культурный обмен, а Карфаген стал плавильным котлом разных народов Средиземноморья.

Ранее археологи нашли возможное место рождения бабушки Александра Македонского.

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