Прививка от столбняка, сделанная в детстве, не работает, рассказал врач

Прививка от столбняка, сделанная в детстве, теряет свою эффективность, поэтому у взрослых, при отсутствии регулярной ревакцинации, она не работает, — рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«У взрослых прививка от столбняка, сделанная в далеком детстве, при отсутствии регулярной ревакцинации уже давно потеряла свою эффективность. Поэтому в рискованных ситуациях следует перестраховаться и в экстренном порядке дополнительно ввести дозу противостолбнячной вакцины. Вакцина против столбняка может использоваться при ранениях, травмах, ожогах, укусах животных и пр. В целом эффективность вакцинации приближается к 100%», — рассказал врач.

Столбняк — вакциноуправляемая инфекция, и единственным средством защиты является вакцинация.

«Комбинированные вакцины содержат столбнячный анатоксин и во всем мире (и в России) включены в календари прививок. Плановая вакцинация от столбняка состоит в введении вакцины всем детям в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. Взрослым через каждые 10 лет проводится ревакцинация. Благодаря широкому охвату вакцинацией заболеваемость столбняком в Российской Федерации снизилась в десятки раз. Тем не менее ежегодно в России регистрируется около 30–35 случаев заболевания столбняком с летальностью 38–39%», — рассказал врач.

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