У самого близкого к человеку вида самки доминируют над самцами, выяснили ученые

В мире диких животных самцы, как правило, доминируют: они крупнее, сильнее и склонны к агрессии. Но у бонобо — ближайших родственников человека — все иначе. Международная группа ученых выяснила, что в дикой природе самки бонобо сохраняют высокий социальный статус благодаря солидарности и коалициям, которые они формируют друг с другом. Работа опубликована в журнале Communications Biology (CB).

В отличие от большинства млекопитающих, где власть в группе принадлежит самцам, у бонобо часто именно самки принимают ключевые решения: с кем вступать в контакт, когда делиться пищей, а когда — ставить на место зарвавшегося самца. Ученые проанализировали данные, собранные за 30 лет наблюдений за шестью дикими популяциями бонобо в Демократической Республике Конго. В центре внимания оказалось 1 786 зафиксированных конфликтов между самцами и самками, из которых в 1 099 случаях победу одерживали самки.

Как им это удается? Ответ — в коалициях. В 85% случаев самки объединялись против самцов, демонстрируя силу числом и координацией. Это, по словам исследователей, первый убедительный пример того, как женская солидарность способна изменить традиционную, мужскую структуру власти у млекопитающих.

«Это невероятно: самки, не являющиеся родственницами, прибывшие из разных групп, все равно создают прочные союзы и эффективно защищают свои интересы», — отметил один из авторов работы Мартин Сурбек.

При этом коалиции формируются стремительно, за секунды — чаще всего в ответ на агрессию со стороны самца, особенно если она направлена на детенышей. Самки не просто защищают — они могут преследовать самца по деревьям, истошно крича и, в некоторых случаях, нанося серьезные травмы.

Тем не менее, авторы подчеркивают: это не означает, что самки всегда доминируют. Исследование выявило разнообразие моделей власти в разных популяциях.

«Правильнее говорить, что у самок бонобо высокий статус, а не абсолютная власть», — уточнила Барбара Фрут, возглавляющая исследовательскую станцию LuiKotale уже 30 лет.

Помимо коалиций, на распределение власти влияют и репродуктивные особенности. У бонобо овуляция скрыта от самцов, что делает невозможным контроль спаривания. Это усиливает независимость самок и снижает агрессивные стратегии у самцов, ведь они не могут точно предсказать, когда у самки наступает фертильный период.

Почему именно бонобо пошли по такому пути — до сих пор загадка.

«Меня до сих пор удивляет, почему именно у них возникла женская солидарность. Возможно, мы никогда не узнаем точного ответа, но этот факт дает надежду: самки наших ближайших эволюционных родственников нашли способ добиться равенства», — заключила Фрут.

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