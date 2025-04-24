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Найден вирус, помогающий в борьбе с раком кожи

Nature Medicine: безвредный вирус может улучшить результаты лечения рака кожи
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Global Look Press

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что распространенный цитомегаловирус (ЦМВ) способен повысить эффективность лечения меланомы — одного из наиболее агрессивных видов рака кожи — и одновременно снизить риск тяжелых побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

ЦМВ является вирусом, который бессимптомно присутствует у 50–60% взрослых жителей Великобритании. У здоровых людей он находится в спящем состоянии, однако оказывает влияние на работу иммунной системы.

В новом исследовании принял участие 341 пациент с меланомой, проходивший курс иммунотерапии — методики, направленной на активацию иммунной системы в борьбе с опухолью. Меланома, особенно на поздних стадиях, трудно поддается лечению. Хотя иммунотерапия повышает выживаемость пациентов, она эффективна не для всех. Некоторые люди сталкиваются с тяжелыми побочными эффектами при таком лечении.

Оказалось, что у пациентов с положительным результатом на ЦМВ наблюдался лучший ответ на монотерапию PD-1 — препарат, блокирующий белок, мешающий иммунной системе распознавать опухоль. Кроме того, у этой группы реже возникали серьезные осложнения, в частности, воспаление толстой кишки (колит). Также у них была ниже вероятность рецидива заболевания.

Авторы работы планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить полученные данные на более масштабных выборках. Ученые стремятся оценить перспективу использования ЦМВ-инфекции как инструмента повышения эффективности иммунотерапии и разработки безопасных подходов к лечению рака.

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