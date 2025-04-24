Подтверждена связь между плохим сном и лишним весом

Короткий и нестабильный сон может существенно увеличить риск развития ожирения, установили специалисты Медицинского университета Фуцзянь. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

Ученые проанализировали данные о здоровье 4540 добровольцев, средний возраст которых составил 50,5 года. Исследователи использовали материалы Национального обследования здоровья и питания США. В рамках научной работы оценивались продолжительность сна, наличие дневной сонливости и проблем с засыпанием. На основе этих данных участники были распределены на три группы: со здоровым, промежуточным и нездоровым режимом сна.

Выяснилось, что у людей с плохим режимом сна вероятность развития ожирения была на 41% выше по сравнению с теми, кто отдыхал качественно. Этот эффект сохранялся независимо от пола, возраста, уровня образования и других факторов. При этом риск ожирения повышался не только при недостатке ночного сна, но и у людей с нерегулярным графиком и привычкой ложиться спать поздно.

Ученые напоминают, что цикл сна и бодрствования напрямую влияет на обмен веществ. Нарушение циркадных ритмов может повлиять на расход энергии, работу метаболизма и гормоны, регулирующие аппетит. В частности, предыдущие исследования показали, что сокращение сна с 10 до четырех часов повышает уровень грелина (гормона голода) на 28% и снижает уровень лептина (гормона сытости) на 18%.

Ранее был назван простой способ улучшить качество сна у пожилых людей.