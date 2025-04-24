Ученые нашли связь между посадкой деревьев и здоровьем новорожденных

Американские ученые из Университета Дрекселя нашли прямую связь между посадкой деревьев и улучшением здоровья новорожденных детей. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Как показал анализ данных 36 тыс. деревьев и медицинских карт 2879 детей, рожденных с 2015 по 2020 год, каждое новое дерево в радиусе 100 метров от дома беременной женщины увеличивает вес ее ребенка при рождении в среднем на 2,3 грамма. При наличии не менее 10 деревьев поблизости эффект может достигнуть 50 грамм — что существенно снижает риски для здоровья малыша.

В исследованной выборке посадки могли бы предотвратить 642 случая рождения детей с критически низким весом.

«Это простой и доступный способ улучшить здоровье с самых первых дней жизни», — отметил профессор Ивонн Майкл, ведущий автор работы.

По словам ученых, 50 граммов — критическая разница между нормальным весом и диагнозом «маловесный плод», а низкая масса тела при рождении связана с проблемами развития в будущем.

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