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Ученые нашли связь между посадкой деревьев и здоровьем новорожденных

STTE: 10 деревьев вблизи дома беременной женщины повышают массу ребенка на 50 г
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Дрекселя нашли прямую связь между посадкой деревьев и улучшением здоровья новорожденных детей. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Как показал анализ данных 36 тыс. деревьев и медицинских карт 2879 детей, рожденных с 2015 по 2020 год, каждое новое дерево в радиусе 100 метров от дома беременной женщины увеличивает вес ее ребенка при рождении в среднем на 2,3 грамма. При наличии не менее 10 деревьев поблизости эффект может достигнуть 50 грамм — что существенно снижает риски для здоровья малыша.

В исследованной выборке посадки могли бы предотвратить 642 случая рождения детей с критически низким весом.

«Это простой и доступный способ улучшить здоровье с самых первых дней жизни», — отметил профессор Ивонн Майкл, ведущий автор работы.

По словам ученых, 50 граммов — критическая разница между нормальным весом и диагнозом «маловесный плод», а низкая масса тела при рождении связана с проблемами развития в будущем.

Ранее исследователи раскрыли причины необъяснимых уходов из жизни младенцев в первый год жизни.

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