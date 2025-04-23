Существуют ли гены долгожительства, рассказал биолог

Чтобы дожить до 100 лет, то нужно иметь хорошую генетику, рассказала «Газете.Ru» кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова.

«Именно генетические особенности выходят на первый план для достижения этого возраста. Если на то, что человек доживет до 87 лет, генетика влияет на 25% (75% вносит образ жизни), то после этого возраста происходит переворот процентного соотношения: 75% уже приходится на генетические особенности. Косвенно об этом может также свидетельствовать то, что иногда долгожители ведут не самый здоровый образ жизни», – рассказала специалист.

При этом, чтобы дожить до 87 лет, нужно придерживаться нескольких правил: никогда не курить, не иметь наркотической зависимости, не употреблять алкоголь в чрезмерных количествах, поддерживать физическую активность, иметь полноценный сон, сбалансированное питание, уметь управлять стрессом, поддерживать социальные связи.

«Для того чтобы определить, какие гены вносят вклад в продолжительность жизни, ученые решили исследовать геномы долгожителей. Долгожители — это люди, достигшие возраста 90 лет и старше, причем супердолгожители живут свыше 110 лет. Исследования не выявили конкретного «гена долгожителей», но установили некоторые закономерности. Например, показано, что люди с вариантом APOE4 имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний, что снижает ожидаемую продолжительность жизни. Носители же другого варианта этого же гена APOE2 имеют меньше риск. В семьях долгожителей распространенность варианта APOE2 выше, чем в среднем по населению», — заключила биолог.

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