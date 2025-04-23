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Нейросеть научили выявлять рак легких на четыре месяца раньше врачей

BJGP: создан алгоритм, обнаруживающий признаки рака по врачебным записям
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Нидерландские ученые из Амстердамского университетского медицинского центра разработали передовой алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он может обнаруживать признаки рака легких за четыре месяца до постановки диагноза. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of General Practice (BJGP).

Новая технология анализирует всю историю болезни пациента, включая неструктурированные записи врачей общей практики.

Алгоритм выявляет скрытые закономерности и «тревожные сигналы» в заметках докторов. Это позволяет предварительно диагностировать болезнь во время планового приема.

По словам авторов разработки, 62% случаев рака можно выявлять значительно быстрее. Это значительно снизит смертность — 80% пациентов уходят из жизни в течение года из-за поздней диагностики.

«Даже четыре недели ранней диагностики улучшают прогноз — значит, четыре месяца могут спасти тысячи жизней», — отметил профессор Хенк ван Веерт, руководивший исследованием.

Технология уже протестирована на данных 525526 пациентов, включая 2 386 случаев рака легких. Сейчас исследователи работают над адаптацией алгоритма для разных систем здравоохранения.

Ранее в России научили ИИ выявлять рак мозга на ранней стадии.

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