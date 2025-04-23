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Врач рассказала, сколько жиров нужно потреблять в день для здоровья сердца

La Razоn: в день нужно потреблять один грамм жира на килограмм веса
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Shutterstock

В день взрослому человеку нужно ежедневно потреблять около грамма жира на килограмм веса. Такое количество помогает защититься от болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых патологий и ослабления иммунитета. Об этом изданию La Razоn рассказала доктор Кармен Альба, диетолог клиники Рубер Интернэшнл (Испания).

По словам эксперта, адекватное количество жиров в рационе защищает сердце и снижает риск хронического воспаления, связанного с некоторыми видами рака. Полезные жиры также помогают предотвратить когнитивные расстройства и одновременно облегчить усвоение витаминов, жизненно важных для здоровья глаз, костей и иммунитета.

Доктор Альба напомнила, что насыщать организм нужно ненасыщенными и незаменимыми жирами, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах, семенах и качественных растительных маслах. При этом потребление трансжиров — жиров с измененной химической формулой нужно ограничить. В основном этот тип содержится в фастфуде, кондитерских изделиях и красном мясе.

Диетолог добавила, что не все пищевые жиры усваиваются одинаково. Действительная потребность в жирах зависит от таких факторов, как возраст, уровень физической активности, цели в отношении здоровья и пол.

«Например, у людей, которые выполняют силовые упражнения, способность сжигать жир повышается. Чем больше мышц — тем выше способность усваивать жир», — заключила специалист.

Ранее ученый рассказал, к чему может привести злоупотребление белком.

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