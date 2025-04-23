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Найден новый способ борьбы с неизлечимым фиброзом легких

JCI: лекарство от меланомы сократило фиброз легких у мышей на 60%
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Американские ученые из Тулейнского университета обнаружили, что препарат ипилимумаб, применяемый против меланомы и других видов рака, может стать ключом к лечению идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) — неизлечимой болезни, приводящей к летальному исходу 50% пациентов за три года. Результаты опубликованы в научном издании Journal of Clinical Investigation (JCI).

При ИФЛ «состарившиеся» клетки легких накапливаются, вызывая рубцевание. Но иммунная система не удаляет их из-за избытка белка CTLA4, блокирующего Т-клетки.

Команда обнаружила, что ипилимумаб подавляет CTLA4, позволяя иммунитету очистить поврежденные клетки. Тесты на мышах показали, что лекарство уменьшило фиброз на 40–60% и восстановило легочную ткань.

По словам исследователей, они нашли потенциально первый действенный метод, обращающий вспять процесс рубцевания.

Кроме того, подход может применяться при других болезнях, таких как Альцгеймер или сердечная недостаточность.

Испытания на людях начнутся в 2024–2025 годах. Если метод подтвердится, это станет прорывом в лечении 3 млн пациентов с ИЛФ во всем мире.

Ранее ученые выяснили причины развития неизлечимого фиброза легких.

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