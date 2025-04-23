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Названы наиболее эффективные препараты для снижения веса

Врач Табеева: для снижения веса можно применять препараты на основе трех молекул

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Dasha Petrenko/Shutterstock/FOTODOM

Существует три действующих вещества, которые наиболее эффективны для контроля массы тела. Это лираглутид, тирзепатид и семаглутид, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Европейского медицинского центра, руководитель проекта «Женский доктор» Камиля Табеева.

«Механизм действия современных препаратов для снижения веса включает несколько направлений. Первый — контроль уровня сахара в крови и выброса инсулина. Второй — снижение и улучшение контроля аппетита. Третий – замедление двигательной активности желудочно-кишечного тракта, что способствует более быстрому насыщению. И последний — снижение уровня веществ, способствующих воспалению, которые находятся в жировой ткани», – объяснила специалист.

По словам доктора Табеевой, в России официально сейчас доступны несколько видов эффективных препаратов на основе лираглутида, семаглутида и тирзепатида.

«Тирзепатид считается наиболее сильным в линейке средств для снижения веса. Его двойной механизм действия обеспечивает более выраженный эффект. Он демонстрирует впечатляющие результаты в клинической практике. Он не только способствует снижению веса, но и значительно улучшает метаболические показатели», — отметила врач.

Эксперт предупреждает, что самолечение недопустимо. Препараты должны назначаться и контролироваться врачом.

«Все эти препараты – агонисты глюкагоноподобного пептида. Их назначают пациентам с избыточным весом при ИМТ более 27 кг/м² и наличии сопутствующих заболеваний, таких как повышенное давление, диабет или преддиабет. Также они показаны при ожирении с ИМТ более 30 кг/м², когда изменения образа жизни не принесли результата. Но у пациента могут быть сопутствующие заболевания, требующие корректировки дозировки. Кроме того, существуют противопоказания и возможные побочные эффекты», — отмечает доктор Табеева.

Кроме того, прием препаратов сам по себе не достаточен, без правильного питания и физической активности даже самые современные средства не дадут желаемого результата.

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