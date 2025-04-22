Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые добились прорыва в понимании молекулярных основ жизни

PRL: раскрыта роль взаимодействий между молекулами в биологических структурах
close
RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research

Немецкие ученые из Института динамики и самоорганизации Макса Планка совершили прорыв в понимании молекулярных основ жизни, продемонстрировав ключевую роль асимметричных взаимодействии между молекулами при построении биологических структур. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Команда обнаружила, что так называемые «невзаимные» взаимодействия, когда одна молекула притягивает другую, но при этом отталкивается ею, создают динамическую среду, принципиально отличающуюся от классических симметричных систем. Эти необычные взаимодействия действуют как регуляторный механизм, позволяя системе переключаться между различными состояниями организации.

«Невзаимность можно сравнить с социальными отношениями, где один человек тянется к другому, но не получает ответного интереса. Такая асимметрия создает активность, которая может либо гомогенизировать систему, либо формировать сложные схемы», — объяснила ведущий автор исследования Лайя Паркавуси.

Особое значение открытие имеет для понимания процессов внутри клеток. Невзаимные взаимодействия могут объяснять образование молекулярных конденсатов — особых белковых скоплений, не отделенных мембраной, но выполняющих важные функции. Также этот механизм проливает свет на принципы клеточной сигнализации, когда волны активности распространяются по живым тканям.

Открытие немецких физиков открывает перспективы для создания искусственных самоорганизующихся систем, разработки новых подходов к лечению нейродегенеративных заболеваний, связанных с нарушением белковых агрегатов, а также для биоинженерных приложений в области доставки лекарств.

Ранее ученые впервые создали подробную карту человеческих клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами