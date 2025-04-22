Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые зафиксировали загрязнение Арктики после извержения вулкана в Исландии

IG: обнаружено неожиданное загрязнение Арктики
close
WU Kaili

Международная команда исследователей обнаружила неожиданное загрязнение Арктики, связанное с извержением вулкана Сунднхукагигар в Исландии в 2023 году. Оказалось, токсичный диоксид серы, выброшенный в атмосферу, преодолел более двух тысяч километров и достиг архипелага Шпицберген, вызвав сильное задымление. Работа опубликована в журнале The Innovation Geoscience (IG).

Извержения вулканов действуют как «химические аэрозольные бомбы», выбрасывая в атмосферу миллионы тонн газов, включая диоксид серы. Эти вещества могут преобразовываться в сульфатные частицы, вызывая кислотные дожди и отражая солнечное излучение, что в перспективе способно повлиять на глобальный климат. Особенно опасны микроскопические частицы вулканического пепла, которые могут проникать глубоко в легкие и провоцировать проблемы с дыханием.

Для слежения за распространением загрязнения ученые использовали инновационные спутниковые инструменты, в том числе мониторинг следовых газов с китайских спутников, проводящих ежедневное глобальное сканирование атмосферы. Кроме того, применялись данные единственной постоянной арктической станции мониторинга атмосферы — Китайской станции на реке Хуанхэ в Шпицбергене.

Результаты оказались поразительными: до 80% загрязнения диоксидом серы в районе Ню-Олесунн было напрямую связано с исландским извержением. Комбинация спутниковых и наземных наблюдений позволила ученым точно отследить путь загрязнения и создать подробную карту его распространения.

Ранее был разработан метод раннего выявления диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами