Ученые зафиксировали загрязнение Арктики после извержения вулкана в Исландии

Международная команда исследователей обнаружила неожиданное загрязнение Арктики, связанное с извержением вулкана Сунднхукагигар в Исландии в 2023 году. Оказалось, токсичный диоксид серы, выброшенный в атмосферу, преодолел более двух тысяч километров и достиг архипелага Шпицберген, вызвав сильное задымление. Работа опубликована в журнале The Innovation Geoscience (IG).

Извержения вулканов действуют как «химические аэрозольные бомбы», выбрасывая в атмосферу миллионы тонн газов, включая диоксид серы. Эти вещества могут преобразовываться в сульфатные частицы, вызывая кислотные дожди и отражая солнечное излучение, что в перспективе способно повлиять на глобальный климат. Особенно опасны микроскопические частицы вулканического пепла, которые могут проникать глубоко в легкие и провоцировать проблемы с дыханием.

Для слежения за распространением загрязнения ученые использовали инновационные спутниковые инструменты, в том числе мониторинг следовых газов с китайских спутников, проводящих ежедневное глобальное сканирование атмосферы. Кроме того, применялись данные единственной постоянной арктической станции мониторинга атмосферы — Китайской станции на реке Хуанхэ в Шпицбергене.

Результаты оказались поразительными: до 80% загрязнения диоксидом серы в районе Ню-Олесунн было напрямую связано с исландским извержением. Комбинация спутниковых и наземных наблюдений позволила ученым точно отследить путь загрязнения и создать подробную карту его распространения.

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