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Ожирение меняет реакцию организма на голодание

Science Signaling: ожирение нарушает координацию обмена веществ при голодании
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Freepik.com

Исследователи под руководством Кейго Мориты и Шинъи Куроды из Токийского университета совершили прорыв в понимании того, как организм реагирует на голодание. Они обнаружили, что у тучных мышей нарушена временная координация обмена веществ, несмотря на сохранение структуры молекулярной сети. Это открытие было опубликовано в журнале Science Signaling. Работа опубликована в журнале Science Signaling.

Метаболизм — это непрерывный процесс переработки пищи в энергию. В условиях голодания особенно важна слаженная работа печени, которая регулирует, какие молекулы и когда должны активироваться для поддержания баланса. Исследователи обнаружили, что у здоровых мышей «ключевые» молекулы, такие как ATP и AMP, быстро реагируют на чувство голода. Однако у тучных мышей эта реакция не происходит так быстро.

«Мы увидели, что у здоровых мышей молекулы, играющие ключевую роль в энергетическом обмене, активируются раньше остальных. Это говорит о четком временном порядке. У тучных животных такая координация исчезает», — объяснил профессор Курода.

Хотя сама структура молекулярной сети оставалась неизменной, временные связи между молекулами были нарушены. Это значит, что ожирение делает метаболизм менее адаптивным к экстремальным условиям, таким как голодание, именно за счет сбоя в ритме работы молекул, а не из-за изменения их состава.

Метод, использованный в исследовании, сочетает анализ структуры и времени в молекулярных сетях и может быть применен в более широком контексте — например, при изучении влияния болезней или пищевого поведения. В будущем команда планирует расширить исследование на метаболические процессы, связанные с приемом пищи и развитием заболеваний.

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