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Стало известно, жители какой страны наиболее одиноки

AMH: американцы оказались одними из самых одиноких людей в мире
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Depositphotos

Международная команда ученых выяснила, что в США и Нидерландах наблюдается наиболее высокий уровень одиночества. Причем выше всего он наблюдается среди людей среднего возраста, а не пожилых, как считалось ранее. Работа опубликована в журнале Aging & Mental Health (AMH).

Исследователи проанализировали данные более 64 тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет из 29 стран Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Несмотря на то, что в большинстве стран одиночество действительно усиливается с возрастом, в США, где уровень одиночества оказался наиболее высоким, наблюдалась обратная тенденция: люди в возрасте 45–65 лет чувствуют себя более одинокими, чем пожилые.

«Существует распространенное мнение, что с возрастом люди становятся более одинокими. Но в США все наоборот — пик одиночества приходится на средний возраст», — отметил руководитель исследования доктор Робин Ричардсон, профессор Эмори университета.

Причинами одиночества оказались безработица, отсутствие супруга, депрессия и проблемы со здоровьем, однако их влияние сильно различалось в разных странах.

Исследование также выявило, что около 20% причин одиночества не удалось объяснить, и почти все они приходятся на средний возраст. Ученые предполагают, что это связано с тем, что люди в этом возрасте одновременно сталкиваются с высокой рабочей нагрузкой, заботой о детях и престарелых родителях, но при этом испытывают дефицит свободного времени на общение и личную жизнь.

«Мы привыкли считать одиночество проблемой пожилых или подростков, но взрослые среднего возраста — это уязвимая группа, о которой часто забывают», — подчеркнула соавтор исследования, доктор Эстебан Кальво из Чили. — «Чтобы бороться с одиночеством, нужны адаптированные меры: от психологической помощи до поддержки тех, кто не работает или живет один».

Авторы подчеркивают, что одиночество — не неизбежный спутник старости, а следствие конкретных жизненных обстоятельств, и если страны будут учитывать культурные и социальные особенности своих граждан, то смогут эффективнее решать эту проблему.

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