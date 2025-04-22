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Врач рассказал, как наладить сон ребенка с помощью ночника

Cleveland Clinic: красный свет ночника помогает детям засыпать
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alimdi/Global Look Press

По словам доктора Брайана Чена из клиники Кливленда в США, лучше всего для эффективного засыпания ребенка подходит ночник с красным или оранжевым светом, а хуже всего — с синим. Слова эксперта приводит официальный сайт Cleveland Clinic.

Как объясняет врач, ночное освещение действительно влияет на качество сна ребенка, при этом решающую роль играют яркость и цвет света. Исследования подтверждают: тип света напрямую воздействует на внутренние биологические часы, называемые циркадными ритмами.

«Красный свет не подавляет выработку мелатонина (так называемого гормона сна), в отличие от синего, который по оттенку схож с дневным небом», — пояснил доктор Чен.

Он добавил, что если красный свет кажется ребенку пугающим, можно использовать ночники с оранжевым или янтарным свечением.

Также важным фактором является расположение ночника: светильник следует размещать как можно ниже, избегая направленного освещения потолка. Полезным девайсом, по словам врача, может стать ночник с функцией постепенного уменьшения яркости — такой режим освещения поможет ребенку спокойно уснуть и заодно привыкнуть к темноте.

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