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Названы признаки, по которым можно определить счастливого ребенка

La Nacion: счастливого ребенка отличают шесть признаков
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Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

По словам испанского клинического психолога Кати Хименес Молинс, счастливые дети чаще открыто выражают эмоции, проявляют интерес к творчеству и привязанность к близким, задают вопросы, уверенно общаются и демонстрируют навыки управления стрессом. Об этом специалист рассказала в беседе с изданием La Nacion.

По словам специалиста, один из главных факторов — свобода выражения эмоций. Дети, которые могут открыто говорить о своих чувствах и не боятся быть осужденными, как правило, растут более психологически устойчивыми и счастливыми. Для обеспечения такого взросления нужна поддержка родителей.

Также счастливые дети проявляют живой интерес к окружающему миру и не стесняются задавать вопросы взрослым. Это свидетельствует о чувстве безопасности и внутренней открытости.

Доктор Молинс подчеркивает, что основа детского счастья — надежная эмоциональная привязанность, основанная на доверии. Если ребенок знает, что в трудную минуту может рассчитывать на поддержку близких, это помогает сохранять внутреннее спокойствие.

Другим признаком благополучия психолог также называет интерес к творчеству — довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности. Кроме того, счастливые дети уверенно чувствуют себя в общении и умеют справляться с трудностями, сохраняя эмоциональное равновесие. Это говорит о развитой стрессоустойчивости и способности адаптироваться к окружающему миру.

Ранее ученые опровергли стереотипы об «эгоизме» и «асоциальности» единственных детей в семье.

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