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Ученые опровергли стереотипы об «эгоизме» и «асоциальности» единственных детей в семье

NHB: отсутствие братьев и сестер может улучшить психическое здоровье ребенка
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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета выявили ключевые различия в структуре мозга и поведении взрослых, выросших без братьев и сестер. Открытие опровергает распространенные стереотипы о «проблемных» единственных детях и раскрывают связь между особенностями их развития и средой воспитания. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Прошлые изыскания давали разные и иногда противоречивые результаты, которые иногда намекали на негативные последствия того, что ребенок единственный, а иногда подчеркивали его позитивные последствия.

Кроме того, эти негативные и позитивные эффекты оказались непоследовательными в разных исследованиях, при этом некоторые исследования предполагали, что единственные дети, как правило, лучше учатся в школе, более просоциальны и менее проблемны, в то время как другие показали обратное.

Команда проанализировала данные 2397 участников проекта Chinese Imaging Genetics (CHIMGEN), сравнив мозг и поведение единственных детей с теми, у кого были братья или сестры.

В исследовании учитывались структура и активность мозга, когинитивные способности (память и обучение), психическое здоровье и личностные черты.

Ученые обнаружили, что у единственных детей в семье часто наблюдаются улучшенные языковые навыки из-за более развитых связей в речевых зонах мозга. Также они обладают увеличенным мозжечком, что дает лучший контроль координации.

Однако одинокие дети с большей вероятностью имели сниженную моторную активность и меньший общий объем мозга. Причины последнего феномена пока неясны.

Вопреки мифам о «эгоизме» или «социальной дезадаптации», единственные дети показали более высокие когнитивные способности, лучшие показатели психического здоровья, а также нейтральные или позитивные социальные навыки.

По словам ученых, основное влияние на развитие детей оказало не отсутствие братьев и сестер, а социально-экономический статус семьи, уровень родительской заботы и доступ к образованию.

Ранее стало известно, что единственные дети в семье чаще разводятся во взрослом возрасте.

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