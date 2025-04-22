Ученые нашли способ улучшить геном тополей без превращения их в мутантов

Бельгийские ученые из Гентского университета совершили прорыв в генетике растений. Они разработали метод редактирования генов тополей без внедрения чужеродной ДНК. Это открытие может ускорить внедрение генетически модифицированных деревьев в лесное хозяйство. Исследование опубликовано в научном журнале New Phytologist (NewPhyt).

Специалисты использовали систему генетического редактирования CRISPR, но не встраивали ее в ДНК тополей. Вместо этого редактирующие молекулы доставлялись в клетки с помощью бактерии Agrobacterium tumefaciens, выполняли свою работу и затем исчезали.

Технология полногеномного секвенирования подтвердила, что в геноме тополей не осталось следов чужеродной ДНК.

Новый метод позволил избежать нормативных ограничений, так как полученные деревья генетически не отличаются от выращенных естественным путем.

По словам авторов исследования, технология открывает путь к созданию устойчивых к климату и болезням деревьев с улучшенными свойствами древесины.

Ранее ученые совершили первый за 160 лет прорыв в ботанике, повысив урожайность риса.