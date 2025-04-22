Зонд NASA «Люси» передал снимки необычного астероида в форме кегли для боулинга

Космический аппарат NASA «Люси» совершил близкий пролет мимо астероида Дональдджохансон и передал на Землю первые снимки этого необычного космического объекта. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Астероид Дональдджохансон назван в честь палеонтолога Дональда Джохансона, обнаружившего в Эфиопии знаменитый скелет женской особи австралопитека афарского в 1974 году. Его находке дали имя «Люси».

Объект оказался значительно больше, чем предполагали ученые: его длина составляет около восьми километров, а ширина в самой широкой части — 3,5 километра. Форма астероида напоминает кеглю для боулинга, причем он настолько вытянут, что «Люси» не смог сразу запечатлеть его целиком. Полные данные о структуре и размерах объекта ожидаются в течение следующей недели.

Пролет состоялся в воскресенье 20 апреля на расстоянии 960 километров от астероида, который находится в главном поясе между Марсом и Юпитером. Это сближение стало тестовым перед более важными миссиями — изучением троянских астероидов Юпитера, запланированным на ближайшие годы.

Космический аппарат Lucy проведет большую часть оставшегося 2025 года, путешествуя по главному поясу астероидов. Lucy столкнется с первой главной целью миссии — троянским астероидом Юпитера Эврибат — в августе 2027 года.

Ранее ученые выяснили, какие метеориты почти никогда не долетают до Земли.