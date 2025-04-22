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Раскрыт фактор, повышающий риск осложнений COVID-19 у детей в десятки раз

ECM: прививка снижает шансы развития долгого ковида у ребенка в 20 раз
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Пенсильвании установили, что невакцинированные дети и подростки болеют постковидным синдромом в среднем в 20 раз чаще привитых сверстников. Однако защита работает в основном за счет предотвращения заражения, а не благодаря особому иммунному ответу. Исследование опубликовано в научном журнале eClinicalMedicine (ECM).

Посковидный синдром, также известный как долгий ковид, — состояние, при котором симптомы COVID-19 сохраняются дольше четырех недель после перенесенной инфекции, а иногда месяцами или даже годами. Болезнь проявляется усталостью, «туманом в голове» и другими осложнениями.

Ученые проанализировали данные 400 тыс. несовершеннолетних из США.

Оказалось, что в группе от 12 до 20 лет прививка от коронавирусной инфекции понижает шанс развития постковидного синдрома в 32 раза — 0,11 случая среди вакцинированных против 3,54 случая у непривитых на 10 тыс. пациентов.

Для младшей группы (5–11 лет) при заражении штаммом «омикрон» риск для непривитых оказался в три раза выше (0,33 против 1,07 случая).

По словам исследователей, вакцины предотвращают саму инфекцию, а не осложнения после нее. Поэтому прививки остаются самой надежной защитой от постковидного синдрома.

Ранее ученые выяснили, как долго занимает выздоровление детей от постковидного синдрома.

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