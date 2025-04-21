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Названы признаки аутизма, которые могут проявляться у младенцев

PedRes: нервозность и бессонница у младенцев могут быть признаками аутизма
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Shutterstock

Нервозность, бессонница и слабая реакция на внешние раздражители могут быть одними из первых признаков аутизма у ребенка. К такому выводу пришли ученые из Университета Миссури. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatric Research (PedRes).

В исследовании приняли участие родители 332 девятимесячных младенцев. Отцы и матери заполняли анкеты о темпераменте детей и отмечали, как часто у младенцев наблюдается плач, раздражительность и неспособность успокоиться.

Через три месяца семьи повторно проходили скрининг на аутизм — в нем оценивались коммуникативные способности, сенсорная чувствительность и наличие повторяющегося поведения. Специалисты также оценивали, реагируют ли дети на свои имена и пугаются ли громких звуков, таких как шум пылесоса.

«Мы обнаружили, что у беспокойных младенцев с проблемами со сном или сниженной способностью к адаптации к внешним раздражителям с большей вероятностью проявлялись признаки аутизма к 12 месяцам», — отметил профессор Стивен Шейнкопф из Центра аутизма и нейроразвития Университета Миссури.

По словам ученых, внимательность родителей может стать ключом к раннему выявлению признаков аутизма и задержек развития. Хотя говорить о точной диагностике на этом этапе пока рано, исследователи подчеркивают важность таких данных для раннего вмешательства.

Ранее ученые обнаружили связь между аутизмом и редким наследственным заболеванием.

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