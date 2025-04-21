Ученые обнаружили неожиданный эффект от лесных пожаров для климата

CEE: дым от горящих лесов охлаждает воздух, делая его непригодным для дыхания

Американские ученые из Ратгерского университета обнаружили необычный эффект, связанный с лесными пожарами. Оказалось, что дым от горящих канадских лесов в 2023 году понизил температуру в Нью-Йорке на 3°C. Однако уровень загрязнения воздуха в регионе в несколько раз превысил критические значения. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Моделирование показало, что частицы золы и сажи создали эффект «дымного зонтика» — они рассеивали солнечный свет, не позволяя ему достигать поверхности. Это привело к резкому охлаждению, но одновременно заблокировало естественную циркуляцию воздуха.

В результате вредные вещества, включая микрочастицы PM2.5, задержались у земли, значительно увеличив концентрацию загрязнения.

Уровень PM2.5 превысил нормы ВОЗ в восемь раз, а стандарты Агентства по охране окружающей среды США — в три раза.

В больницы Нью-Йорка на 44–82% чаще обращались с приступами астмы и другими респираторными проблемами.

Также оказалось, что дым ослабил иммунные клетки легких, снизив их способность бороться с инфекциями на 50%.

Ученые предупреждают: из-за изменения климата такие события будут происходить чаще, затрагивая даже те регионы, где лесные пожары раньше были редкостью.

Ранее исследователи нашли новую опасность лесных пожаров для мозга.