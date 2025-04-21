Гибель четырех китов за полторы недели в заливе Сан-Франциско озадачила ученых

Малый полосатик, замеченный в заливе Сан-Франциско в течение недели, 8 апреля выбросился на берег у города Эмеривилль. Хотя сначала животное казалось здоровым, ученые вскоре поняли, что кит ведет себя аномально и был серьезно болен — его пришлось усыпить. Об этом сообщает The News Tribune (NT).

Это уже четвертый случай гибели кита в заливе за последние полторы недели. Остальные три — серые киты. Первый из них, самка длиной 11 метров, была найдена 30 марта на пляже Black Sands в Marin Headlands. Причина ее гибели пока неизвестна.

2 апреля тело взрослого самца серого кита было обнаружено к востоку от острова Энджел, а 4 апреля взрослый самец выбросился на берег у Fort Point Rock Beach рядом с мостом Золотые Ворота. По данным Морского центра млекопитающих, последний, скорее всего, погиб в результате столкновения с судном.

Эти события вызвали тревогу у ученых, напомнив им о случаях «аномальной смертности» — когда количество погибших китов превышает норму.

Тем не менее, специалисты отмечают, что в целом количество погибших китов в этом году пока не превышает типичные показатели. Весной серые киты мигрируют с побережья Мексики на север к Аляске и часто проходят через воды залива Сан-Франциско. В этом году уже зафиксированы как минимум 18 индивидуальных китов в заливе, а ежедневные наблюдения продолжаются с середины марта.

Причины гибели могут быть самыми разными — болезни, недоедание, столкновения с судами. Киты, покидающие арктические районы с истощенными запасами энергии из-за изменения климата и сокращения доступности пищи, становятся особенно уязвимыми. В период с 2019 по 2023 годы серые киты потеряли более 40% своей популяции.

Ученые пока не уверены, является ли текущая серия началом новой волны аномальной смертности. Наблюдения продолжаются, и данные с каждой находки помогают сложить картину происходящего.

«Пока рано говорить о тенденции, но мы внимательно следим за ситуацией», — подчеркнула Джордж.

Миграция китов продлится до середины мая, и специалисты просят всех, кто использует водное пространство залива, быть особенно внимательными и учитывать присутствие морских гигантов.

Ранее ученые обнаружили опасные бактерии в курином мясе.