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Найдена причина ослабления мышц с возрастом

Nature: дисфункция белкового комплекса mTOR приводит к старению мышц
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David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского центра Маунт-Синай установили, что деградация мышечной ткани в процессе старения происходит из-за дисфункции митохондрий (энергетических «станций» клеток) и белкогового комплекса mTOR. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Команда ученых проанализировала образцы мышц 120 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Исследователи стремились выявить специфические белковые комплексы, связанные с деградацией мышечных волокон с возрастом.

Результаты показали, что с возрастом происходит значительное снижение активности генов, отвечающих за синтез белков в мышцах. Профессор Джеймс Харрисон, руководитель исследования, отметил, что белковый комплекс mTOR, регулирующий клеточный рост и метаболизм, с возрастом теряет свою эффективность, что замедляет синтез новых мышечных белков и ускоряет распад старых.

Кроме того, ученые обнаружили, что за старение мышц отвечает накопление дефектных митохондрий, которые отвечают за выработку энергии в клетках. Эти поврежденные органеллы не только не справляются со своими функциями, но и выделяют токсичные вещества, вызывающие воспаление в мышечной ткани.

Также отмечается, что возрастное снижение уровня гормонов, таких как гормон роста и тестостерон, приводит к уменьшению способности мышц восстанавливаться после физических нагрузок.

Исследование показало, что воздействие на определенные клеточные сигнальные пути может замедлить процесс старения мышц. В рамках эксперимента была разработана молекула, стимулирующая активность комплекса mTOR и улучшавшая функцию митохондрий в мышечных клетках.

Доктор Харрисон подчеркнул, что новые данные открывают новые перспективы для разработки терапевтических стратегий, направленных на поддержание мышечной функции в пожилом возрасте.

Ранее был назван простой способ сохранить силу мышц.

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