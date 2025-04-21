Иммунотерапия рака одинаково эффективна у пожилых и молодых пациентов, выяснили ученые

Пожилые пациенты с онкологическими заболеваниями реагируют на иммунотерапию не хуже, чем более молодые, несмотря на возрастные изменения в иммунной системе. К такому выводу пришли исследователи Центра онкологии Киммела при Университете Джонса Хопкинса. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Несмотря на то что большинство диагнозов злокачественных опухолей приходится на людей старше 65 лет, эффективность лечения у этой группы пациентов обычно ниже. Долгое время считалось, что возрастное ослабление иммунной системы может мешать ей распознавать и уничтожать раковые клетки. Однако новое исследование показывает: иммуно-онкологические препараты, в частности ингибиторы контрольных точек, одинаково хорошо действуют на пациентов любого возраста.

Ученые изучили иммунные клетки и белки, называемые цитокинами, в крови около ста человек, проходивших лечение. Половина из них была старше 65 лет. Все пациенты получали ингибиторы контрольных точек — препараты, помогающие иммунной системе активнее атаковать опухолевые клетки.

Анализ показал, что, несмотря на общий положительный ответ на лечение, между возрастными группами все же наблюдались различия в функционировании иммунных клеток. Например, Т-клетки, ответственные за уничтожение вредоносных агентов, у пожилых пациентов выглядели «опытнее» — словно уже не раз сталкивались с угрозами и не так остро реагировали на новые. Это может означать, что иммунотерапия особенно важна для пожилых пациентов, помогая компенсировать ослабленную реакцию.

Следующим шагом команда исследователей планирует изучить, как иммунные клетки ведут себя непосредственно внутри опухоли у пациентов разного возраста. Полученные данные помогут создать новые подходы к лечению, более точно адаптированные под возраст и состояние пациента, а также повысить эффективность уже существующих методов без увеличения риска побочных эффектов.

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