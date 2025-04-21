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Применение мышьяка при лейкозе дает фантастические результаты, рассказала врач

Врач Лукьянова: триоксид мышьяка останавливает рост раковых клеток при лейкозе

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При лечении лейкоза применяют триоксид мышьяка. Он действует против тех соединений в организме человека, которые вызывают рост раковых клеток при остром промиелоцитарном лейкозе, рассказала «Газете.Ru» заведующая дневным стационаром онкологии и химиотерапии гемобластозов и депрессий кроветворения, врач-гематолог в НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-онкогематолог Ирина Лукьянова.

Триоксид мышьяка и мышьяк отличаются по своим свойствам и назначению. Если мышьяк — это элемент в чистом виде, то триоксид мышьяка — это его производное, использующееся в различных областях применения.

«Во всем мире его принимают достаточно давно, у нас он долгое время не был зарегистрирован и его приходилось привозить из других стран через нас по разрешению Минздрава. Мы применяем этот метод лечения уже на протяжении десяти лет, и он дает фантастические результаты. И мы стараемся сейчас регионы также агитировать на то, чтобы они переходили на такие схемы лечения, они и легче переносятся, и у пациентов безрецидивное выживание достаточно высокое», – рассказала доктор.

Подробнее о том, как мышьяк помогает в лечении лейкоза, по каким показателям анализа крови можно его выявить, и с каким видом этого рака чаще сталкиваются люди после 60 лет – в материале «Газете.Ru».

Ранее в России предложили лечить цистит с помощью компонентов крови пациента.

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