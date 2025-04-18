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Названы анализы, которые можно сдавать не натощак

Врач Безрукова: строго натощак нужно сдавать только три анализа

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Строго в утренние часы и на голодный желудок нужно сдавать только гликемические тесты, гастропанель, липидный профиль при установленной гипертриглицеридемии, остальные можно сдавать после четырех часов голодания или сытым, рассказала «Газете.Ru» заведующая клинико-диагностической лабораторией сети клиник «Будь Здоров» Мария Безрукова.

«Биохимический анализ, общий анализ крови, показатели гемостаза можно сдавать не на голодный желудок, но нужно минимум четырехчасовое голодание. Генетические исследования можно сдавать хоть во сне — всему, что сцеплено с генами ничто не помешает. Ко времени суток и строгому голоданию также не привязаны онкомаркеры, аутоиммунные маркеры, аллергологические тесты, маркеры инфекций», — отметила врач.

А гормоны предпочтительно сдавать утром до 10-11 часов, так как они зависят от циркадных ритмов. Также нужно минимум 4-часовое голодание. Единственный неприхотливый гормон, который можно сдать в любое время, по словам врача, — это ХГЧ. Обычно его сдают при подозрении на беременность.

«Важно помнить, что если нужно проследить результаты лабораторных исследований в динамике, то лучше в той же лаборатории, чтобы исключить возможные вариации в методах исследования», — заключила специалист.

Ранее ученый поставил под сомнение обнаружение жизни на экзопланете K2-18b.

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