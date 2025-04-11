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Названа спортивная добавка, которая помогает бороться с депрессией

Врач Шишкин: креатин восстанавливает энергообмен в нейронах, помогая при депрессии

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Креатин много лет известен как одна из самых популярных спортивных добавок. Он улучшает производительность при высокоинтенсивных нагрузках. Однако недавние исследования показали, что он также помогает справиться с депрессией, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского Университета Алексей Шишкин.

«Креатин работает как «энергетический буфер» для мышц. Во время высокоинтенсивных нагрузок, таких как спринт или поднятие тяжестей, он ускоряет восстановление молекул АТФ — основного источника энергии для клеток. Это позволяет тренироваться дольше и эффективнее. При депрессии в мозге часто нарушается энергетический обмен: нейроны «голодают» из-за дефицита АТФ. Креатин, повышая уровень этой молекулы, помогает клеткам работать стабильнее», – объяснил эксперт.

Кроме того, он взаимодействует с ключевыми нейромедиаторами.

«Креатин косвенно поддерживает синтез серотонина, что может усиливать эффект антидепрессантов. Например, в исследовании 2012 года женщины с тяжелой депрессией, принимавшие креатин вместе с препаратами, отмечали более выраженное улучшение настроения. Креатин также защищает дофаминовые нейроны от стресса, что особенно важно при таких состояниях, как болезнь Паркинсона. Через баланс с глутаматом (возбуждающим медиатором) креатин может снижать тревожность, что подтверждают опыты на животных», — отметил врач.

Несмотря на обнадёживающие данные, креатин — не панацея. Его эффект при депрессии сильно зависит от пола: у мужчин результаты менее выражены, чем у женщин. Кроме того, в редких случаях добавка может спровоцировать маниакальные эпизоды у людей с биполярным расстройством.

«Но главное — креатин не заменяет антидепрессанты или психотерапию. Он может быть лишь вспомогательным инструментом, и принимать его без контроля врача опасно. Например, добавка способна усиливать действие одних препаратов и ослаблять другие, что приводит к непредсказуемым последствиям», — заключил врач.

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