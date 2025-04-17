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Ученые нашли способ повысить эффективность «труднопроникающих» лекарств от рака

Cell: найден способ улучшить проникновение препаратов от рака внутрь клеток
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Alvaro Somoza

Исследователи из Университета Дьюка, Университета Техаса в Сан-Антонио и Университета Арканзаса разработали способ значительно улучшить проникновение перспективных противораковых препаратов внутрь клеток. Работа опубликована в журнале Cell.

Речь идет о препаратах класса PROTAC — сложных и объемных молекулах, которые разрушают белки внутри клеток и считаются многообещающим направлением в лечении рака. Однако из-за большого размера этим веществам сложно проникать через клеточные мембраны. Новая стратегия позволила увеличить их поступление в клетки в 7,7–22,3 раза и повысить эффективность действия до 23 раз.

Ключевую роль играет белок CD36, находящийся на поверхности клеток. Он участвует в процессе эндоцитоза — «заглатывании» молекул клеткой. Ученые модифицировали молекулы PROTAC так, чтобы они активнее взаимодействовали с CD36, благодаря чему лекарства легче попадали внутрь. Новый подход получил название химическая эндоцитарная медицинская химия.

«Это открытие может вдохнуть новую жизнь во множество лекарств, которые раньше считались непригодными из-за плохой абсорбции», — отметил один из авторов исследования, профессор Хуэй-Куань Лин из Университета Дьюка.

Наблюдения на мышах показали, что препараты с новой модификацией не только лучше проникают в клетки, но и обеспечивают более выраженное подавление роста опухолей. Причем эти результаты были воспроизведены независимо в трех научных центрах, участвовавших в исследовании.

Хотя полученные данные впечатляют, метод пока нуждается в клинической проверке. Однако ученые уверены: его потенциал выходит далеко за рамки онкологии. Технология может открыть путь к созданию эффективных лекарств от множества заболеваний, включая нейродегенеративные и аутоиммунные.

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