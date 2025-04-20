Ученые разгадали тайну загадочных рек на поверхности Титана

JGRP: на спутнике Сатурна Титане почти нет дельт, хотя реки есть

Международная группа ученых под руководством Сэма Берча из Университета Брауна проанализировала данные радара миссии Cassini, который с 2006 года изучает Титан. Они создали компьютерную модель, которая позволяет представить, как выглядела бы Земля, если бы вода в ее реках и океанах была заменена на метан. Это помогло исследователям понять, какие особенности ландшафта можно обнаружить на радарных снимках Титана.Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research Planets (JGRP).

Титан — крупнейший спутник Сатурна и единственное небесное тело в Солнечной системе, помимо Земли, где по поверхности текут жидкости. Эти реки и моря состоят из метана и этана, а не из воды. Казалось бы, дельты рек — обычное явление в такой системе.

Но новое исследование показало: несмотря на развитую речную сеть, Титан практически лишен дельт. Это стало неожиданным открытием для ученых и поставило под сомнение многие представления о формировании рельефа на других планетах.

«Если бы на Титане были дельты размером с устье Миссисипи, мы бы их увидели», — отметил Берч.

Однако, просмотрев снимки Титана, ученые обнаружили лишь две возможные дельты у южного полюса. Остальные устья рек не содержали признаков образования дельт. Для сравнения, на Земле почти каждая крупная река имеет дельту. На Титане — только 1,3% таких рек.

Почему же на Титане нет дельт? Ученые предполагают, что причина может заключаться в динамично меняющемся уровне морей, сильных приливных течениях или ветрах, которые «размывают» зарождающиеся дельты, не давая им сформироваться. Но это не единственная загадка. Исследование также выявило на дне морей Титана глубокие каналы и загадочные впадины, происхождение которых пока неясно.

«Это совсем не то, чего мы ожидали», — добавил Берч. — «Но Титан нас постоянно удивляет. Именно поэтому он так интересен для науки».

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