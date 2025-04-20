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В Мексике родился ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта

RBMO: на свет появился младенец, зачатый с помощью ИИ
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Мексике зафиксирован уникальный медицинский прецедент: на свет появился первый в мире ребенок, зачатый с применением полностью автоматизированной версии технологии ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции сперматозоида). Об этом сообщает научный журнал Reproductive Biomedicine Online (RBMO).

До настоящего времени метод ИКСИ, разработанный в 1990-х годах, требовал ручного вмешательства эмбриолога, который под микроскопом вводил сперматозоид в яйцеклетку. В новом эксперименте все этапы процедуры — от отбора биоматериала до оплодотворения — были выполнены автономной роботизированной системой без прямого участия человека.

Разработкой технологии занималась международная команда Conceivable Life Sciences при участии специалистов из США и Мексики. 40-летняя пациентка, воспользовавшаяся донорскими яйцеклетками, успешно забеременела после первого переноса эмбриона. Искусственный интеллект на ключевых этапах анализировал подвижность сперматозоидов, обездвиживал их лазером для точной инъекции и контролировал целостность клеток, обеспечивая максимальную точность и снижая риск повреждений.

Автоматизированная система выполнила все 23 шага классического ИКСИ. Часть операций осуществлялась в реальном времени под управлением ИИ, часть — дистанционно операторами. Рождение здорового мальчика стало подтверждением безопасности и эффективности нового метода, открывшего перспективы для будущего лечения бесплодия с помощью технологий нового поколения.

Ранее ученые научили искусственный интеллект распознаванию жестов.

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